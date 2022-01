SARONNO – Le cause dell’incidente sono ancora tutte da chiarire, ci penseranno i carabinieri di Saronno presenti sul posto, ma la certezza è che ieri sera poco dopo le 20,30 un’auto è finita nel torrente Lura che scorre nella maxi rotonda tra via Varese e via Milano.

A salvare la conducente, una 24enne confusa, provata ma non in pericolo di vita, la squadra di turno dei vigili del fuoco che armati di attrezzature Saf sono scesi nel torrente, tra acqua e fango, prestando i primi soccorsi. Prima hanno rassicurato la ragazza, poi hanno portato il responsabile medico inviato sul posto con l’auto infermieristica di Saronno e quindi hanno, con la barella, riportato la ragazza a livello strada. La giovane è stata portata, dall’ambulanza della Croce Rossa di Misinto, all’ospedale di Legnano per le cure del caso ma non era in pericolo di vita.

L’intervento dei pompieri di Saronno è però proseguito con l’ausilio di un’autogru per riportare sulla sede stradale la vettura.