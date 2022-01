SARONNO – La comunità di Saronno in queste ore si stringe intorno alla famiglia Bisi provata dalla morte del 21enne Alessandro vittima di un incidente in montagna.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Avis Saronno.

Ecco il testo integrale.

“Avis Saronno si unisce al cordoglio della famiglia Bisi, da sempre parte della famiglia avisina, per la perdita del caro Alessandro, che ci ha prematuramente lasciati. Ha affrontato l’ultima scalata, la più impegnativa, e ora lo immaginiamo tra le vette del cielo per osservare, da una prospettiva privilegiata, il più bel panorama mai visto“.

L’ultimo saluto ad Alessandro Bisi sarà domani sabato 8 gennaio alle 14,30 in Prepositurale.

