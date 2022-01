SARONNO – Sono stati fissati i funerali di Alessandro Bisi il 21enne vittima di una caduta sul Monte Legnano dove si era recato per un’escursione.

La cerimonia si terrà sabato 8 gennaio alle 14,30 nella chiesa Prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà. La salma si trova alla casa funeraria Miazzolo in via Manzoni 43.

La famiglia, nella sandelina funebre, ha tenuto a ringraziare per la dedizione e l’umanità dimostrate le squadre di soccorso alle quali chiede di destinare eventuali offerte (https://www.cnsas.it/sostienici/).

Saranno rispettate le norme covid (dal distanziamento all’obbligo di mascherina) quindi gli ingressi in chiesa saranno contingentati. E’ prevista una diretta su Radiorizzonti delle esequie.

