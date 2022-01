SARONNO / TRADATE – La cattiva notizia nella cattiva notizia, per quanto riguarda il boom di casi positivi al coronavirus che si sta registrando in questi giorni in provincia, è che proprio nella zona del Saronnese e del Tradatese questo boom sembra essere particolarmente accentuato. Tanto che ha riportato nella poco invidiabile classifica delle località col maggior numero di contagi in proporzione col numero di abitanti alcuni paesi della zona che da questa graduatoria erano da tempo usciti.

Ma andiamo con ordine partendo da Saronno ed alla classifica dei comuni con più contagi in assoluto; una classifica dalla quale non è mai uscita: i contagi sono arrivati, con i +150 casi di ieri, a 6.106 ovvero il 15.49 per cento della popolazione, la città degli amaretti è 4′ nella graduatoria assoluta per numero di contagi (prima la ben più popolosa Busto Arsizio, 13.277, il 15.88 per cento dei residenti). Anche Caronno Pertusella va male: 3.087 casi e cioè il 17.21 per cento della popolazione residente è stata contagiata da inizio pandemia, 7′ peggior posto a livello provinciale; segue al 8′ Tradate con 2.873 casi (15.13 per cento dei residenti).

Poi ci sono i centri più piccoli, che figurano nell’elenco dei 10 comuni con il maggior numero di contagi in rapporto al numero dei residenti. E nella classifica, rispettivamente nono e decimo, sono ricomparsi (mancavano da tempo) Cislago (1.815 contagiati ovvero il 17.43 per cento della popolazione) e Origgio (1-371 casi da inizio pandemia, il 17.40 per cento dei residenti) e c’è pure Venegono Superiore, 5′ peggiore in provincia con 1.308 casi (il 17.73 per cento dei residenti).

