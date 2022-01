SARONNO – Niente da fare per il calcio locale: troppi i casi di positività al coronavirus nella zona ed in regione, il Comitato calcistico regionale ha deciso di rinviare a data da stabilirsi le prime cinque giornate di ritorno del campionato di Promozione (nel quale militano Fbc Saronno, Aurora Cmc Uboldese e Universal Solaro) e di quello di Prima categoria (dove c’è tra le altre anche il Ceriano Laghetto).

Si ritornerà in campo, secondo le previsioni, domenica 13 febbraio per la sesta giornata di ritorno. Con facoltà dei club di programmare eventuali recuperi, nel rispetto delle più rigorose norme anti-covid, comunicandolo alla federazione entro 5 giorni prima dalla data concordata.

(foto: azione di gioco del Fbc Saronno. Per la ripartenza col girone di ritorno bisognerà attendere febbraio)

07012022