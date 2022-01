SARONNO – Gli appassionati di pallacanestro dovranno attendere, come per il calcio l’aumento dei contagi da coronavirus che si sta registrando in questo periodo ha indotto la Federazione ha disporre un momentaneo stop, la ripresa è prevista dal 16 gennaio.

In un comunicato il comitato regionale della Fip fa il punto della situazione.

I campionati senior – con esclusione di Prima e Seconda Divisione maschile e Promozione femminile – riprenderanno da lunedì 17 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. Le formule di svolgimento di questi campionati rimangono immutate.

I campionati di Prima e Seconda Divisione maschile e Promozione femminile riprenderanno a partire da lunedì 24 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. Le formule di svolgimento di questi campionati potrebbero subire modifiche nella seconda fase che saranno comunicate in breve tempo.

N.B. Le gare sospese in precedenza potranno essere recuperate – previo accordo tra le squadre – a partire da lunedì 17 gennaio.

La finale di Coppa Lombardia è rinviata a data da definire.

I campionati di Eccellenza maschile U19 – U17 – U15 riprenderanno da lunedì 17 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. Le formule di svolgimento di questi campionati rimangono immutate.

Il campionato Elitè U17 femminile riprenderà da lunedì 17 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. La formula di svolgimento del campionato rimane immutata.

I campionati Gold maschili U19 – U17 – U16 – U15 riprenderanno da lunedì 17 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. Le formule di svolgimento di questi campionati rimangono immutate.

I campionati Elité e Gold maschili U14 – U13 riprenderanno da lunedì 24 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.

Tutti i campionati Silver maschili e femminili riprenderanno da lunedì 24 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.

Le formule di svolgimento di questi campionati subiranno modifiche nella seconda fase che saranno comunicate in breve tempo.

Nel Minibasket tutti i campionati di qualsiasi ordine riprenderanno da lunedì 24 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.

07012022