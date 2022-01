LAZZATE – Traccia un bilancio del 2021 e anticipa le prime iniziative del nuovo anno il sindaco Loredana Pizzi nell’intervista da ilSaronno.

Sindaco, partiamo da un bilancio di questo 2021, il secondo anno segnato dalla pandemia?

Quando si parla di bilancio 2021 non si può non parlare della situazione emergenziale legata alla pandemia Covid. Eravamo molto ottimisti ma verso la fine dell’anno si è purtroppo riscontrato un pesante ritorno del virus con le sue varianti. Nonostante tutto siamo lontani dai numeri drammatici del 2020 ma la strada da percorrere è ancora lunga.

L’attività amministrativa nel 2021, dopo l’impegnativo 2020, è andata avanti e ha dato i suoi buoni frutti. E’ stato l’anno della ripartenza dove ci siamo concentrati sul lavoro da fare e sui risultati da raggiungere per il bene dei cittadini lazzatesi. Nonostante la particolare situazione e grazie all’ottimo lavoro di squadra abbiamo raggiunto la quasi totalità degli obiettivi prefissati.

Quali sono i progetti concretizzati dalla sua Amministrazione?

Mi preme innanzitutto ricordare la grande opera di riqualificazione del campo sportivo che è stata portata a termine all’inizio del 2021 e che vede ora a Lazzate uno dei tempi del calcio dilettantistico più importanti della zona.

Sempre per quanto riguarda le opere, si stanno concludendo i lavori iniziati nel 2021 per la realizzazione degli spogliatoi della palestra della scuola primaria grazie anche ai finanziamenti di Regione Lombardia, così come la realizzazione dei marciapiedi e relativa riqualificazione della banchina di Via Monte Bianco. E’ stato inoltre portato a termine il programma di lavoro per l’illuminazione pubblica che ha visto parecchi interventi finalizzati al risparmio energetico.

Ci siamo impegnati, a seguito della nuova gara di appalto, a offrire ai cittadini lazzatesi un nuovo servizio di raccolta rifiuti, con aggiunte e variazioni che, dal 1° gennaio 2022, vedrà molte novità ed in particolare il ritiro della carta e della plastica che prima veniva effettuato a settimane alterne, ora verrà effettuato tutte le settimane.

Per quanto riguarda la scuola, con la messa a disposizione di consistenti somme per il Piano comunale per l’attuazione del Diritto allo Studio, abbiamo assicurato ai nostri studenti, dai più piccoli della Scuola Materna a quelli della Scuola secondaria di 1° grado, tutto il sostegno necessario per la realizzazione di progetti concordati con la scuola stessa.

Anche in campo culturale siamo riusciti, nonostante le difficoltà, a ricominciare con entusiasmo con molte iniziative rivolte a grandi e piccini.

Purtroppo non si è potuto organizzare la tradizionale Sagra della Patata a causa delle limitazioni previste dalla normativa. In compenso i mercatini di Natale sono stati un vero e proprio successo che ha visto un’affluenza al di sopra di ogni aspettativa. Voglio ricordare anche l’assegnazione della benemerenza civica “Pila d’Oro” che ci ha regalato momenti ricchi di emozioni.

Questi sono i progetti più importanti portati avanti dall’Amministrazione comunale nel 2021 ma in aggiunta occorre considerare tutto ciò che rientra nell’ordinario, nel quotidiano e che è fatto in particolare di assistenza alle famiglie e alle persone in difficoltà, di attenzione al territorio e al patrimonio comunale, impegni che assumiamo ogni anno e che nel limite delle circostanze cerchiamo di portare a termine nel miglior modo possibile.

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità nel 2022?

Abbiamo ancora davanti un anno molto impegnativo sotto tutti i punti di vista.

Il 2022 è iniziato con il ritorno del virus ma sono certa che la situazione nei mesi prossimi, grazie in particolare alle vaccinazioni, andrà migliorando. Quello che noi possiamo fare in questo momento è non abbassare la guardia e avere fiducia.

La sfida più importante di questa amministrazione per il 2022 sarà quella di dare ai lazzatesi un paese sempre più vivibile a partire dall’attenzione al territorio fino all’offerta di servizi per le diverse necessità dei cittadini.

Tutto ciò in relazione al nostro programma elettorale per il quale i lazzatesi ci hanno premiato e che ci stiamo impegnando per realizzarlo.

Diversi progetti sono già stati avviati e vedranno l’inizio dei lavori nei prossimi mesi.

Infine, sul tavolo abbiamo un progetto molto ambizioso: una nuova scuola da offrire alle prossime generazioni, un’opera molto importante che stiamo condividendo con il comune di Misinto.

Qual è il ricordo del 2021 che le suscita più emozione?

Tanti sono i ricordi che sempre mi emozionano. Soprattutto ricordi e emozioni dati da semplici manifestazioni di vicinanza e affetto da parte dei miei concittadini, ricordi di persone che purtroppo se ne sono andate e che hanno lasciato in tutti noi vuoto e tristezza. I visi dei bambini, in occasione di incontri a scuola, sono quelli che mi emozionano sempre perché sanno trasmettere sincerità, semplicità e freschezza.

Se potesse esaudire un desiderio dei suoi concittadini quale sarebbe?

Il Covid purtroppo ha condizionato la nostra vita, le nostre relazioni sociali, la nostra economia. Ha coinvolti tutti dai bambini agli adulti, ha condizionato la nostra libertà, il lavoro, le attività commerciali e industriali. Vorrei che tutto tornasse alla quotidiana normalità per poter vivere la vita in libertà senza restrizioni, per coltivare le nostre amicizie, per muoverci e lavorare senza problemi.