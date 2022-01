CERIANO LAGHETTO – “Il 7 gennaio in Russia e in altri paesi di fede cristiano-ortodossa si celebra il Santo Natale. Auguri a mia moglie e ai parenti, amici, conoscenti russi ma anche serbi, greci, ucraini, copti. С Рождеством Христовым всех моих православных друзей”. Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, esponente della Lega, in questa giornata di festa religiosa che si sta svolgendo con grande partecipazione in Russia ed in tutto il mondo di fede ortodossa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Dante Cattaneo celebra a casa con panettone e un brindisi davanti all’albero di Natale, con la moglie ed i famigliari, anche il Natale ortodosso. La moglie di Dante è di origine russa)

07012022