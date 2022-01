Panorama cronaca: a Saronno e Tradate ciclisti investiti. Incidente in A8 a Origgio. A Lomazzo intossicazione etilica, a Rovellasca incidente

SARONNO / TRADATE / LOMAZZO – Ciclista investito da un’auto: è successo ieri alle 14.25 in via Frua a Saronno: sul posto i carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce rossa saronnese. Il ciclista, di 73 anni, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadino, non è apparso in pericolo di vita.

Incidente ieri notte alle 22 in autostrada A8 fra Legnano ed il bivio con l’A9 a Origgio, una vettura che viaggiava in direzione Milano è uscita di strada, sul posto l’intervento della polizia stradale e dell’ambulanza della Croce rossa per una automobile uscita di strada, nessuno è rimasto ferito.

Nel Tradatese – A Tradate alle 10.15 di ieri intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza del Sos, per un ciclista investito in via Col di Lana. E’ stato soccorso un uomo di 62 anni, che comunque non è apparso in condizioni critiche. E’ stato trasportato all’ospedale “Galmarini”, in città, per essere medicato delle lieve lesioni patite nel sinistro, Riguardo al quale hanno avviato accertamenti i militari dell’Arma al fine di chiarire dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.

Nel vicino comasco – A Rovellasca tamponamento fra due automobili: è successo ieri sera alle 21 in via 25 aprile, tre persone – due uomini di 30 e 40 anni ed una donna di 38 anni – hanno avuto bisogno di cure mediche. Nessuno è apparso in gravi condizioni. A Lomazzo la scorsa notte alle 23.15 in via Villaggio Aurora, intervento di carabinieri ed ambulanza per soccorrere un uomo di 49 anni che aveva bevuto troppo, gli è stata diagnoticata una intossicazione etilica; non è risultato in gravi condizioni.

