SARONNO – La scomparsa di Alessandro Bisi: ad esprime cordoglio anche l’associazione dei ciclisti saronnesi, la Fiab, della quale il giovane saronnese era socio. Oltre che di escursioni in montagna, era infatti anche un appassionato delle due ruote.

Piangiamo la tragica scomparsa di Alessandro, giovane socio e amico di Fiab, e ci uniamo all’immenso dolore della famiglia.

“Si sono concluse poco prima di mezzogiorno di ieri le operazioni per il recupero del corpo del ragazzo ventunenne che ha perso la vita sul Monte Legnone“. Lo ha fatto sapere da Pagnona, nel Lecchese, il Soccorso alpino della Lombardia; l’allarme per la sua scomparsa era stato lanciato dai famigliari il 4 gennaio: l’ultimo contatto quando, durante una escursione in solitaria sui monti del Lecchese, aveva raggiunto la cima del Monte Legnone ed aveva annunciato che stava iniziando la discesa.

Nelle scorse ore a ricordare Alessandro sono stati anche il prete degli oratori di Saronno, don Federico Bareggi; ed i suoi insegnanti di quando aveva frequentato il liceo scientifico “Gb Grassi”.

(foto da Instagram: una immagine di Alessandro in sella alla propria bicicletta)

