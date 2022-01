CASTIGLIONE OLONA / SARONNO – All’1 della scorsa notte a Castiglione Olona in via Mazzuchelli per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo, una Fiat Tipo, e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito, un ragazzo di 32 anni che comunque al di là dello spavento, non ha riportato gravi conseguenze. E’ stato trasportato con una ambulanza della Croce rossa all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere visitato e medicato di lievi escoriazioni.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno: i militari dell’Arma hanno fermato la circolazione veicolare per consentire i soccorsi, e poi si sono occupati di tutti i rilievi del caso al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

(foto: alcune fasi dei soccorsi a cura dei vigili del fuoco del comando di Tradate)

08012022