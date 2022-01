SARONNO – Il calcio dilettantistico allunga i tempi della ripartenza dopo la pausa natalizia, a causa del boom di contagi coronavirus che si sta registrando in Lombardia ed in Italia.

Per quanto riguarda l’Eccellenza, sono rimandate a data da destinarsi prima, seconda e terza giornata del girone di ritorno (che erano in programma il 9, 16 e 23 gennaio). Posticipati anche i recuperi che erano in programma dal 10 gennaio. Il girone di ritorno ripartirà dunque dlla 4′ gironata di ritorno, domenica 30 gennaio.

Per Promozione e Prima catregoria si va più in là. La prima seconda, terza, quarta e quinta giornata del girone di ritorno sono rimandate a data da destinarsi (erano previste il 9, 16, 23 e 30 gennaio, ed il 6 febbraio). Si riparte quindi dalle 6′ giornata di ritorno, domenica 13 febbraio.

E’ data facoltà alle società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse e nel rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla Figc, la disputa di gare di recupero in data antecedente all’inizio del girone di ritorno. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al Comitato regionale calcistico della Lombardia, il Crl, entro 5 giorni dalla data concordata per l’incontro.

08012022