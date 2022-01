GERENZANO – E’ un progetto che si sta cercando di concretizzare da tempo, la lista civica di maggioranza Insieme e libertà per Gerenzano entra nel merito del progetto per creare un accordo con i comuni vicini per creare un comando “allargato” di polizia locale,

Nel 2018, dopo numerosi incontri con il Comune di Uboldo, Origgio e Caronno sembrava possibile allargare la convenzione per il servizio di polizia locale. Le intese hanno visto dei tentennamenti da parte dell’amministrazione di Origgio che non hanno reso possibile concretizzarsi questa ipotesi. Gli anni a seguire, per la pandemia che tutti conosciamo, hanno impedito di riprendere questo tavolo di lavoro. L’anno scorso l’Amministrazione di Origgio è cambiata a seguito delle elezioni comunali e l’attuale compagine non solo non ritiene percorribile l’allargamento della convenzione ma ha comunicato al Comune di Uboldo che non intende rinnovare la convenzione in scadenza a giugno 2022. Noi abbiamo aperto un tavolo di lavoro con il Comune di Uboldo che è interessato a condividere il comando di polizia locale ed il servizio sul territorio.

Come è ovvio immaginare non sarà semplice un accordo che soddisfi entrambi i comuni ma siamo convinti che la convenzione del servizio sia la strada giusta e, se verremo riconfermati dalle urne elettorali, lavoreremo in questo senso.

