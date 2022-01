SARONNO – La sorella si è ritrovata appiedata perchè la polizia locale le ha sequestrato l’auto ma quando il fratello, proprietario dell’auto, è andato a prenderla si è messo nei guai anche lui perchè la vettura su cui è arrivato era priva di assicurazione.

Davvero un pomeriggio da dimenticare per i due fratelli che si trovano con due auto sequestrate, diverse multe salate da pagare e la patente della sorella sospeda. e

E’ quanto accaduto giovedì pomeriggio davanti allo scalo ferroviario di piazza Cadorna. Qui i vigili hanno fermato una Ford Fiesta guidata da una 44enne che risultava sotto sequestro perchè già fermato in quanto priva di assicurazione. I vigili hanno provveduto ad eseguire tutte le procedure per sequestrare la vettura che però non è stata affidata al proprietario (il fratello della 44enne) ma ad un custode nominato dalla Prefettura.

Così la donna rimasta a piedi, ha chiamato il fratello proprietario dell’auto chiededogli di andarla a prendere. Lui, 38enne residente a Bresso, è arrivato a bordo di un’Opel Mokka. Il passaggio sotto i varchi ha segnalato alla polizia locale che la vettura era senza assicurazione da settembre e così è scattato il sequestro anche di questa vettura.

Un’amara sorpresa per il 38enne che in meno di un’ora si è trovato senza due auto e con diverse sanzioni da pagare. Conseguenze anche per la sorella che guidando una vettura sotto sequestro e senza assicurazione si è ritrovata con la patente sospesa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn