SOLARO – “La società Asd Universal Solaro, alla luce dell’attuale situazione sanitaria e preso atto dello slittamento dei campionati delle categorie Agonistiche come pubblicato dal Comitato Regionale Lombardia, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica e nell’attesa di capire l’evolversi della situazione con l’inizio delle scuole comunica che le attività del settore giovanile, riprenderanno a partire da lunedì 17 gennaio, come da calendario”. Lo si legge in una nota del club calcistico.

Rilevano dall’Universal: “Da tale data, si svolgeranno solo allenamenti e sono da considerarsi annullate per tutte le categorie le amichevoli fino a data da destinarsi. Ricordiamo inoltre che tutti i tesserati dai 12 anni compiuti in su, come da protocollo ministeriale, con entrata in vigore dal 10 gennaio, per poter continuare a svolgere l’attività sportiva, dovranno essere in possesso del green pass rafforzato, ovvero devono aver iniziato almeno il primo ciclo di vaccinazione, con green pass attivo”.

(foto archivio)

09012022