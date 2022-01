SARONNO – Corre sulle chat di studenti, genitori ma anche insegnanti la notizia che lo sciopero degli studenti che vogliono un ritorno a scuola in Dad sia arrivato anche a Saronno e domani possa fare proseliti negli istituti del polo scolastico saronnese.

Tutto è iniziato con l’appello dei rappresentanti dell’istituto tecnico Mattei di Rho a cui è arrivato il sostegno degli studenti del Cannizzaro di Rho, Maggiolini e Cavalleri di Parabiago, Galilei, Bernocchi e Dell’Acqua di Legnano, Candiani e Crespi di Busto Arsizio e del Prealpi di Saronno.

I sostanza i ragazzi chiedono che “le prime due o tre settimane di scuola in Dad in modo far attenuare la curva dei contagi e per far vaccinare gli studenti che hanno la volontà di farlo”. Forte la presa di posizione dopo le preteste dell’anno scorso per una scuola solo “a distanza”. “Siamo disposti a rinunciare alla scuola in presenza per qualche settimana pur di garantire a tutti una maggiore sicurezza. Vogliamo tutelare il nostro diritto allo studio, ma anche quello alla nostra salute”.

Al momento non ci sono prese di posizioni ufficiali da parte degli studenti degli istituti saronnesi ma della possibilità di aderire all’agitazione di parla molto anche tra genitori e docenti.

