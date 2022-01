SARONNO – Moltissimi nuovi casi positivi a Coronavirus individuati oggi nella zona: a Saronno sono 192 i nuovi positivi rilevati nella giornata di oggi, +77 a Tradate, +87 a Caronno Pertusella, +91 a Cislago, +49 ad Origgio. Oltre 250 positivi a Varese, mentre Busto Arsizio conta +241 casi, +229 a Gallarate.

A Lomazzo +37 positivi, +30 a Turate. Nelle Groane: tornano ad aumentare i numeri di Ceriano Laghetto, che dal 6 gennaio ad oggi ha contato un incremento di +171 positivi; +30 i casi a Cogliate. Oltre 100 i nuovi casi a Cesano Maderno, +137 a Limbiate.

Ecco i numeri dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno 6.565 (6.373)

Tradate 3.048 (2.971)

Caronno Pertusella 3.319 (3.232)

Cislago 1.999 (1.908)

Origgio 1.494 (1.445)

Varese 12.802 (12.549)

Busto Arsizio 14.170 (13.929)

Gallarate 8.572 (8.343)

Nel Comasco:

Lomazzo 1.715 (1.678)

Turate 1.605 (1.575)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 6.571 (6.434)

Cesano Maderno 7.238 (7.134)

Cogliate 1.543 (1.513)

Ceriano Laghetto 1.176 (1.105)* ultimo dato del 6 gennaio 2021

Monza 20.010 (19.523)

Desio 7.397 (7.273).

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovidDall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: centro vaccini a Saronno)

09012022