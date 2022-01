SARONNO – Un pranzo di lavoro o una cena con amici con prodotti a chilometro zero nella trafficata e centralissima Saronno? E’ la sfida che sta concretizzando Scibui l’osteria moderna che ha sede alle porte della città in via Sampietro.

Un progetto ambizioso e non certo di facile realizzazione che paradossalmente è nato in uno dei momenti di maggior difficoltà del settore ossia il lockdown.

Lo racconta con la consueta spontaneità e schiettezza Andrea Sozzi titolare dello Scibui e saronnese noto per la sua intraprendenza e capacità innovativa: “La chiusura durante il lockdown ci ha permesso di avere il tempo per dedicarci ai temi che ci stanno a cuore come la creazione di una rete di reciproca collaborazione con le realtà del territorio che condividono i nostri ideali”.

Da dieci anni Scibui fa parte dell’Alleanza tra i Cuochi e l’Associazione Slow Food dando spazio a piccole produzioni di qualità, realizzate secondo pratiche tradizionali, che vanno salvaguardate perché a rischio di scomparsa. Ma da qualche mese Sozzi andato oltre: “Abbiamo iniziato anche un progetto di allevamento a chilometro 0, in collaborazione con un’azienda agricola situata nella campagna origgese a 800 metri dal nostro ristorante: grazie alla condivisione di principi come il benessere animale, la filiera garantita e l’accrescimento del bestiame secondo ritmi naturali, siamo in grado di avere il controllo completo sulla carne che proponiamo ai nostri clienti”.

Un protocollo adottato con tanta attenzione per le normative e per la qualità che, visti anche gli ottimi riscontri dai clienti, si è ben presto esteso: “Sempre nelle campagne limitrofe, abbiamo dato in gestione a dei contadini locali alcuni terreni di nostra proprietà, per poter usufruire di ortaggi a chilometro 0, nel pieno rispetto della stagionalità”.

Un’attenzione a quello che potremmo chiamare anche “made nel saronnese” che significa tanto sul fronte della sicurezza ma anche della riduzione dell’impatto ambientale. “Ovviamente è un progetto che parte dal coinvolgimento anche dei clienti a cui comunichiamo con orgoglio queste nostre scelte”.