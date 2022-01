LAINATE – Il cane di famiglia cade nel laghetto artificiale, la padrona si getta in acqua per salvarlo. E’ accaduto a Lainate, al parco della Rosa Camuna, dove sul laghetto artificiale si è formata una spessa lastra di ghiaccio a causa del tempo freddo di questi giorni.

Intorno alle 8.30 di questa mattina, la proprietaria, una donna di 57 anni, e la figlia di 22 anni passeggiavano con il cane di famiglia. Avvicinatosi al laghetto, però, l’animale domestico non deve aver riconosciuto il pericolo, tanto da cadere all’interno dell’acqua gelida, incapace, poi, di risalire a riva, probabilmente a causa dello spesso strato di ghiaccio presente anche sul fondo del laghetto. A quel punto, la donna si è gettata nell’acqua per soccorrere il proprio amico a quattro zampe; con l’aiuto della figlia, poi, è riuscita a ritornare a riva e all’asciutto.

Oltre al grande spavento, sia il cane che la padrona stanno bene e non hanno riportato alcuna danno.

09012022

