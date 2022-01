SARONNO – Decisamente molesti ed anche talvolta verbalmente aggressivi, altre volte completamente ubriachi: in questi giorni il centro storico saronnese ha visto la presenza di mendicanti e sbandati, forse attirati da una zona pedonale che per le festività invernali si è come sempre riempita di persone per lo shopping. Ieri la segnalazione di una persona, un uomo che fermava i passanti avvicinadosi “faccia a faccia” senza neppure indossare la mascherina, con pressanti richieste di denaro.

Non un caso isolato, come riferiscono molti cittadini e come, peraltro, è possibile constatare personalmente andando a fare una passeggiata fra vie e piazze centrali.

Se ne parla anche sui social, dove “infuria” il dibattito. Ma anche per le forze dell’ordine, pur sempre presenti in centro città, non è facile intervenire nei confronti di questa persona: chiedere l’elemosina non è reato, e per punire certi atteggiamenti aggressivi o irrispettosi delle norma anti-covid, c’è ovviamente bisogno della “flagranza”.

