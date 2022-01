SARONNO – “Mi duole però costatare come anche questa volta, dopo che per tutto il periodo natalizio si sia consentito a chiunque di muoversi indisturbato e di assembrarsi intorno al capitone natalizio ci si divida sull’apertura delle scuole perché, ancora, si vuole scegliere la via più semplice di fronte all’aumento dei contagi”.

Inizia così la nota, condivisa sui social, da Francesco Licata capogruppo del Pd saronnesi.

“Ma se ci si fida della scienza e delle istituzioni allora lo si fa sempre, e cosa è più pericoloso, il pranzo natalizio con degli ottantenni o degli studenti seduti e con mascherina? La scuola oltre ad assolvere una indiscutibile ed imprescindibile funzione educativa e formativa é anche un insostituibile strumento di sostegno alle famiglie, che senza di essa collassano, e di socialità per i bambini ed i ragazzi. Ed allora mi aspetterei compattezza sull’obbligo vaccinale, ormai evidentemente iprocrastinabile, e non divisioni sulle riaperture scolastiche perche questa volta si resiste seduti sui banchi. Buona ripartenza, ragazzi”

09012022