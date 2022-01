SARONNO – Neanche in questi giorni di festa si sono fermati i controlli della polizia locale sul rispetto delle norme anticovid in particolare sul green pass. Negli ultimi giorni, in particolare, sono stati realizzati dei controlli ad hoc nei locali di somministrazione dove l’obbligo di avere il green pass riguarda i clienti ma anche il personale.

Un’infrazione su quest’ultimo fronte, ossia il titolare privo di supergreen pass, è stata contestata ad un bar in periferia dove negli ultimi oggi gli agenti hanno effettuato un accertamento. Per lui è arrivata una sanzione da 800 euro.

I controlli della polizia locale hanno riguardato anche gli avventori e complessivamente sono state una decina le sanzioni comminate dall’entrata in vigore dell’obbligo del super green pass. L’ammontare di questa sanzione è di 400 euro. Accertamenti su questo fronte sono stati realizzati anche dai Nas dei carabinieri.

09012022

