CARONNO PERTUSELLA – Poco prima delle 16.30 e dopo quasi due ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il furioso incendio divampato nel complesso del salumificio Nespoli di Caronno Pertusella, in via Trieste.

L’incendio si è sviluppato nell’edificio al cui pian terreno si trova il salumificio ed al primo piano una abitazione, d’altra parte in disuso da molti anni. Il rogo si è sprigionato – le cause sono ancora da chiarire – proprio al primo piano dello stabile. Il tempestivo intervento dei pompieri, giunti in forze da Saronno, Varese e da tutto il circondario, ha evitato guai ben peggiori, e scongiurato che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente.

Sia via Trieste e la limitrofa via Edison, in quel tratto, sono state temporaneamente chiuse al traffico; sul posto anche i carabinieri della stazione caronnese e della Compagnia di Saronno, oltre ad una ambulanza della quale per fortuna non c’è stato bisogno.

I pompieri, presenti anche con una autoscala, resteranno sul posto anche nelle prossime ore per smassare le ceneri, verificare la tenuta delle strutture portanti dell’edificio e avviare i primi accertamenti con i carabinieri.

10012022