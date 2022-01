TURATE – Il sindaco di Turate, Alberto Oleari, fa il punto sull’emergenza pandemica sul territorio cittadino.

A Turate, abbiamo 417 casi di persone positive al covid-19 (298 nuovi casi nell’ultima settimana, 248 in più di settimana scorsa). Il numero di contagi nell’ultima settimana si è alzato sensibilmente e sarà ancora così nella prossima settimana.

Per questo raccomando sempre la massima attenzione da parte di tutti.



Questa la suddivisione degli attualmente positivi (417) per fasce di età:

Da 0 a 10 anni: 33 casi

Da 11 a 20: 51 casi

Da 21 a 30: 60 casi

Da 31 a 40: 77 casi

Da 41 a 50: 86 casi

Da 51 a 60: 62 casi

Da 61 a 70: 28 casi

Da 71 a 80: 16 casi

Da 81 a 90: 3 casi

Oltre 91 anni: 1 caso



Quindi l’89% dei casi si colloca in età inferiore ai 60 anni, dove tendenzialmente le conseguenze del contagio risultano più gestibili e meno problematiche.

Da un sondaggio con i medici di base, ad oggi i cittadini ricoverati sono in numero molto limitato.

Come al solito, ognuno tiri le proprie conclusioni.

10012022