SARONNO – Primo giorno di scuola dopo le vacanze invernali, in presenza come voluto dal Governo malgrado le perplessità di molte regioni: nel polo scolastico rappresentato da Saronno, dove la popolazione studentesca è di 12.000 giovani, tutti gli istituti hanno riaperto ma in qualcuno già ci sono delle classi in Dad, la didattica a distanza.

“Se da punto di vista didattico, la presenza è un valore, gli adolescenti hanno già pagato un prezzo alto in termini isolamento durante gli ultimi anni; certo nel momento in cui i dati dovessero essere tali da non giustificare la scuola in presenza perchè troppo rischiosa bisogna che il Governo faccia scelte diverse”. Così stamane il sindaco saronnese, Augusto Airoldi, sulla riapertura delle scuola. Come ha ricordato Airoldi, parlando all’emittente comunitaria Radiorizzonti, “in generale i dati ci dicono che nelle scuole non ci sono focolai ed il virus viene portato solitamente dall’esterno, dalle famiglie o dai contatti con gli amici. Ora stiamo raccogliendo le informazioni sul primo giorno di scuola del 2022: tutte le scuole di Saronno ha riaperto in presenza, anche se non proprio con tutte le classi. Come al liceo classico Legnani dove su 59 classi, 3 sono in Dad. Riguardo alla presenza degli alunni in classe, alcune sono quasi al completo, in altre si registrano alcune assenze, di ragazzi che sono diventati positivi durante le vacanze. Oggi parte il calcolo dei positivi nelle varie classi, non possiamo escludere che un numero significativo di classi passi in Dad durante la settimana, e terremo informati i cittadini”.

