CARONNO PERTUSELLA – Furioso incendio questo pomeriggio nel salumificio, area industriale situata a metà di via Trieste, che collega centro e periferia di Caronno Pertusella. L’allarme è scattato attorno alle 14.45 quando i cittadini, anche da notevole distanza, hanno notato una colonna di fumo nerissimo alzarsi verso il cielo. Prima ad arrivare i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, poi affiancati da altre cinque unità dei pompieri, provenienti da tutta la zona.

Sul posto, a scopo cautelare, anche una ambulanza del Sos Uboldo. Sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno, i militari hanno deviato il traffico. Le operazioni di spegnimento sono in corso; poi ci saranno i sopralluoghi per chiarire le cause di quel che sta accadendo. Al momento non si segnalano feriti oppure eventuali intossicati per il tanto fumo che si sta disperdendo nell’aria.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco a Caronno Pertusella. Immagini di Marco Papaluca)

10012022