SARONNO – Non sono più covid free le Rsa, le residenze anziani di Saronno. “Attualmente si registrano 8 casi positivi fra gli ospiti nelle tre Rsa saronnesi, sino a fine 2021 non ce n’era nessuno, ed una persona è ricoverata in ospedale, era già in condizioni difficili prima che si contaggiasse. Anche 5 operatori delle Rsa sono in questi giorni risultati positivi al virus”. A fare il punto il sindaco Augusto Airoldi parlando ai microfoni di Radiorizzonti nella tarda mattinata odierna.

Come ha ricordato Airoldi, “le Rsa hanno adottato tutti i provvedimenti previsti da Ats, compresa la sospensione delle visite dei parenti. Una scelta corretta, pur dolorosa, per ridurrre il rischio di contagio e permettere al personale di seguire al meglio gli ospiti. Mi sono confrontato con i direttori sanitari delle strutture cittadine, è stata una decisione inevitabile”.

A Saronno in questi giorni fra i cittadini si è registrato un fortissimo incremento del numero dei casi positivi al coronavirus.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovidDall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: la Rsa Focris di via Don Volpi)

10012022