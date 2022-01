SARONNO / LONATE CEPPINO – Oggi la ripresa delle scuole dopo la pausa invernale, il Comune di Lonate Ceppino ha diffuso un utile specchietto che riepiloga tutte le regole, ovviamente valido per tutta la Lombardia.

Il Consiglio dei ministri del 5 gennaio, per contrastare il covid-19, ha stabilito le nuove disposizioni riguardanti anche il mondo della scuola. Ecco cosa cambia e come funzionano i meccanismi di quarantena e di tracciamento per alunni e insegnanti.

Scuola dell’infanzia e asili nido – La quarantena scatta al primo caso di positività nel gruppo/sezione. La misura dura 10 giorni.

Scuola primaria – Con un 1 caso positivo: gestione del mese di Novembre ovvero testing con t0 e t5 con 2 casi positivi: la classe va in quarantena per 10 giorni.

Scuola secondaria – Con 1 caso positivo: si rimane in presenza, è prevista l’auto-sorveglianza e si usano mascherine Ffp2; con 2 casi positivi nella stessa classe: è prevista la Dad per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o che sono guariti da più di 120 giorni e che non hanno avuto la dose di richiamo; per tutti gli altri (vaccinati con 1 e 2 dosi e guariti da meno di 120 giorni) è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza l’utilizzo di mascherine Ffp2 in classe;con 3 casi nella stessa classe: è prevista la Dad per dieci giorni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

10012022