SARONNO – Stamattina studenti di ogni ordine e grado sono attesi sui banchi degli istituti del polo scolastico saronnese anche se alcuni ragazzi hanno già anticipato l’intenzione di aderire allo sciopero partito dagli istituti di Legnano.

Tra le novità oltre a diverse classi in Dad per la positività di studenti, e in alcuni casi anche di docenti, anche una serie di nuove norme dettate in parte dalle direttive relative a quarantena e isolamento dei positivi in altre dettate da una volontà degli istituti di garantire ulteriormente la sicurezza negli spazi.

E’ il caso del liceo Legnani che si è mosso con anticipo e già alla fine della scorsa settimana ha inviato a studenti e famiglie una nota con le nuove disposizioni come l’impossibilità di stare nei corridoi al cambio dell’ora, la sospensione delle autorità pomeridiane e l’invito a prestare attenzione ad eventuali cambiamenti d’orario o a novità legate alla gestione della didattica in pandemia.

Anche per questo la scuola ha chiesto alle famiglie di avvisare tempestivamente, con una mail ad hoc, le condizioni correlate al covid degli studenti (sito positivo tamponi, stati di quarantena e attese per i tamponi) in modo da agevolare la scuola nelle pratiche di gestione della didattica in presenza o a distanza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn