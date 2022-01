COGLIATE – Ripartenza delle aziende in sicurezza, in questo periodo di nuovo boom dei contagi da coronavirus: Enrico Preziosi, patron della nota Giochi Preziosi di via delle Primule a Cogliate, ha offerto a tutti i dipendenti di fare il tampone gratis, nel posteggio della ditta, prima di rientrare al lavoro, dopo le ferie invernali. In 105 hanno aderito a questa possibilità e l’iniziativa ha consentito di scoprire 5 casi di positività.

Preziosi è volto noto ai saronnesi: è stato il presidente del “grande Fbc Saronno” con era arrivato a disputare gli spareggi per salire in serie B, a metà degli anni novanta.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: Enrico Preziosi con il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico)

10012022