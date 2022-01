SARONNO – Stamattina rapidissimo l’intervento di rimozione dei medaglioni artistici realizzati dall’Amministrazione comunale con uno sponsor in piazza Libertà per le festività natalizie.

Una squadra di operai si è messa all’opera ben prima delle 8 e con una piattaforma aerea ha provveduto a rimuovere le installazioni artistiche realizzate da un artigiano grazie all’investimento di uno sponsor. I medaglioni di piazza Libertà, esattamente come i cubi in piazza San Francesco, erano decorati con le immagini più belle degli affreschi del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Anche se sono stati rimossi dalla piazza i medaglioni continuano a dare bella mostra nelle pagine social dei saronnesi dove in queste settimane, le installazioni sono state posizionate lo scorso 16 dicembre, sono stati postati dai saronnesi.

