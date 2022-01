SARONNO – C’era una volta una trafficata arteria, via Volonterio a Saronno, con una fermata del bus e dei parapedoni per proteggere chi camminava sul marciapiede e sostava in attesa della propria corsa. Poi i parapedoni furono danneggiati da un incidente. Il risultato, dopo un anno, fu l’arrivo di una catena che i viaggiatori devono scavalcare ogni volta per arrivare al bus.

Si può riassumere così, sotto forma di favola, quello che raccontano le foto condivise nella giornata di ieri da Andrea Mazzucotelli, portavoce del gruppo Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno, racconta con alcune foto sulla sua pagina Facebook.

Negli scatti si vedono i primi paradoni (maggio 2019) e poi il marciapiede sguardito della protezione danneggiata da un incidente (avvenuto a ottobre 2020). A distanza di tempo (si arriva a gennaio 2021) sono arrivati i paletti e quindi la catena che però è continua non si interrompe davanti dalla fermata del pullman (attiva visto che è prevista sugli orari e che non risultano cambiamenti dal 2014).

