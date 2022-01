UBOLDO – Sciacalli nei cimiteri della zona: la segnalazione viene dai social, dove si parla di furti sulle tombe. Non è, purtroppo, una novità. A sparire non solo i fiori lasciati per i defunti, ma pure gli oggetti che si trovano sulle lapidi, come vasi di rame ed altro materiale che può avere comunque un certo valore e può essere “piazzato” a chi fa compravendita di materiale ferroso.

L’ultimo episodio è proprio di questi giorni, il furto di una campanella da una tomba al cimitero di via per Origgio ad Uboldo. E così anche nei cimiteri ci si sta organizzando: in passato, ad esempio, al cimitero maggiore di Saronno era stato istituito un servizio di sorveglianza notturna col passaggio delle guardie giurate, mentre a Gerenzano nel progetto di risistemazione del cimitero sono state previste anche le telecamere per la videosorveglianza, per individuare subito eventuali malintenzionati.

(foto archivio: una cerimonia di qualche tempo fa al cimitero di Uboldo)

10012022