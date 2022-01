CARONNO PERTUSELLA – Il blocco dei campionati non ha colpito soltanto la nostra prima squadra e la Juniores Nazionale, ma anche il settore giovanile. Con un comunicato, infatti, il Comitato Regionale Lombardia ha stabilito che verranno rinviate a data da destinarsi le prime tre giornate del girone di ritorno. I campionati under 17, under 16, under 15 e under 14, che vedranno tutte le nostre squadre presenti in ambito regionale, inizieranno così il 13 febbraio con la quarta giornata.

L’attività dei giovani giocatori rossoblù, però, non sarà ferma a lungo. Quest’oggi, lunedì 10 gennaio, i ragazzi del settore giovanile agonistico, la scuola calcio e l’attività di base riprenderanno gli allenamenti al Centro Sportivo di via delle Vittorie. Ovviamente nel pieno rispetto delle norme anti contagio. Per i più “grandi” un mese di lavoro per arrivare pronti alla nuova ripartenza del campionato.

Rinvio a data da destinarsi della 1ª , 2ª e 3ª giornata di ritorno (previste per il 23-30 gennaio e 6 febbraio 2022)

Il recupero di tali giornate, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal Crl a mezzo news e a comunicato ufficiale.

11012022