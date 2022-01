Caos tamponi: “Perchè il sindaco di Origgio non ha firmato l’appello a Ats Insubria?”

Caos tamponi: “Perchè il sindaco di Origgio non ha firmato l’appello a...

ORIGGIO – “Il sindaco di Origgio non è tra i firmatari, eppure anche il nostro paese sta soffrendo questa situazione con preoccupazione. Signor sindaco Evasio Regnicoli, se ci sei batti un colpo…” La lista di opposizione Promuovere Origgio va all’attacco sulla vicenda della gestione dei tamponi da parte degli enti sanitari, con le difficoltà da parte di molti cittadini di ottenerlo in tempi rapidi o vicino a casa. Per protestare, 105 sindaci del territorio di Ats Insubria hanno inviato una lettera proprio ad Ats.

(foto archivio: il centro tamponi di Gorla Minore)

