CISLAGO – Brutta sorpresa per una massaia cislaghese: ha fatto la spesa alla Lidl di via Carducci, il supermercato che si trova ai margini dell’ex Varesina alla periferia del paese, e quando è uscita con le borse, ha scoperto che qualcuno le aveva rubato la bicicletta. E’ successo l’altro giorno, e in pieno giorno.

Quanto meno non è mancata la solidarietà dei presenti: un’altra cliente ha evitato alla derubata di doversi portare le borse sino a casa, e le ha dato un passaggio con la propria automobile. I ladri, in quei momenti, sono stati anche avvistati ma non sono stati presi: un passante ha infatti notato la presenza di due giovani intenti ad armeggiare attorno alla bici, e quindi che la portavano via. Sono riusciti a fare perdere le tracce. Un furto d’uso, da parte di qualcuno che ha utilizzato la bicicletta per poi abbandonarla chissà dove? Oppure l’obiettivo era di smontarla, per vendere qualche pezzo di ricambio, o magari anche rivenderla tutta intera? Interrogativi ai quali non è possibile dare risposta.

(foto archivio: la Lidl di Cislago)

11012022