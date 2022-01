Gatto intrappolato su un tetto, lo salvano gli agenti della polizia locale

SOLARO – Pronto intervento nello scorso fine settimana per gli agenti del comando della Polizia Locale di Solaro in via Santa Julitta dove un gatto era rimasto intrappolato su un tetto. Uno degli agenti è riuscito scaltramente ad arrampicarsi in quota ed ha recuperato il felino prima che si ferisse.

Il gattone era rimasto intrappolato con la gamba posteriore sinistra nel buco di uno dei pluviali dell’edificio. L’agente si è mosso con prudenza, cercando di evitare rischi, ma alla fine è riuscito a raggiungere la porzione della copertura ed a liberare la gamba sinistra del gatto. Non appena uscito dalla trappola del pluviale, il micio è scappato molto impaurito, probabilmente per fare ritorno alla propria dimora. Da qualche minuto miagolava intimorito, ma alla fine l’intervento di soccorso prestato dagli agenti della Polizia Locale è stato positivo. Anche questo nel lavoro della Polizia Locale, tra i tanti servizi che gli agenti portano avanti ogni giorno.

