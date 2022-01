SARONNO – “L’utilizzo di nuove tecnologie ha reso, negli scorsi mesi, più efficiente l’operato delle forze dell’ordine sul nostro territorio: a breve la stazione mobile, furgone attrezzato della vigilanza urbana, girerà per i quartieri della nostra città per portare la polizia locale vicino ai cittadini”. Così inizia il sindaco Augusto Airoldi in una intervista a ilSaronno.

“Il furgone – continua il sindaco di Saronno – avrà a bordo gli agenti della polizia locale che si fermeranno per alcune ore nel quartiere e inizieranno ad intrattenere rapporti quotidiani con i cittadini, così da fornire e ricevere informazioni. Con il passare del tempo, il furgone sarà dotato anche di una connessione al sistema informatico del comune per portare nei quartieri anche qualche servizio che, per alcuni che non sono abili nell’utilizzo di internet, oggi richiede di recarsi in municipio.”



“Si tratta di un servizio che attiviamo sperimentalmente per alcuni mesi, dopodiché tireremo le somme: se avrà avuto successo, diventerà definitivamente a disposizione della cittadinanza.”

Già nel lockdown dell’inverno 2020 la polizia locale aveva fatto uso di nuove tecnologie: i droni, in particolare, hanno permesso di controllare diffusamente la città: “Ad esempio, abbiamo controllato parchi chiusi e aperti, dove sono state rilevate attività illecite: lì, la pattuglia ha potuto agire in modo mirato e tempestivo” conclude il primo cittadino.

