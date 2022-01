ROVELLASCA – Presente anche il sindaco Sergio Zauli, l’altro giorno in parrocchia si è tenuta la premiazione dell’annuale concorso dei presepi.

I premiati – Per la categoria adulti ha vinto la creazione di Claudio Basilico; per la categoria ragazzi hanno vinto Andrea e Serena Turconi; mentre nella sezione “Andando per presepi” ha vinto il condominio via Monte Grappa.

Per tutti i partecipanti al concorso di Rovellasca, l’occasione di dare libero sfogo alla propria fantasia, realizzando presepi sicuramente suggestivi e particolari che sono stati molto apprezzati da parte di chi li ha visti.

Senz’altro, con questo evento, si replicherà anche l’anno prossimo nel periodo natalizio.

(foto: alcuni dei presepi e dei premiati)

11012022