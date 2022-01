SARONNO – Già nel pomeriggio di ieri gli operai comunali hanno provveduto ad eliminare la catena che “correva” tra i parapedoni di via Volonterio “bloccando” la fermata delle linee urbane.

Si è così posto rimedito al problema riscontrato da Andrea Mazzucotelli, portavoce del gruppo Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno in via Volonterio.

In sostanza i parapedoni sono tornati, dopo l’incidente avvenuto nell’ottobre 2020, solo un anno dopo ma con una catena che blocca l’accesso alla strada in corrispondenza della fermata del bus. Dopo la segnalazione che ieri l’Amministrazione è intervenuta eliminando la catena nel tratto all’altezza della fermata.

