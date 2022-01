SARONNO – Dai 4 milioni persi al nuovo progetto sbandierato dal sindaco. Sono questi i temi relativi alla riqualificazione della scuola elementare Rodari che l’opposizione, Raffaele Fagioli per la Lega, Gianpietro Guaglianone per Fratelli d’Italia e Agostino De Marco per Forza Italia, chiedono di affrontare in una commissione.

“Il 22 novembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha risposto negativamente alla richiesta di proroga avanzata dall’amministrazione Airoldi riguardo al finanziamento da 4 milioni di euro per la nuova scuola Rodari – spiegano le minoranza in una nota congiunta – Ad oggi il sindaco continua a tacere la reale situazione utilizzando artifici lessicali e racconti studiati per non dire le cose come stanno. Non sono cambiate le norme edilizie per causa del covid; il progetto andava bene e lo dimostra il fatto di aver vinto il bando ministeriale. Il finanziamento, forse definitivamente perso, avrebbe consentito l’avvio dei lavori già alla fine dell’anno scorso.

Chiediamo, come gruppi consiliari di minoranza, che l’argomento sia affrontato in commissione opere pubbliche per capire meglio lo stato dell’arte e affinché venga finalmente spiegata la reale situazione in modo trasparente.

Il sindaco Airoldi afferma che Saronno merita una scuola vera, ma non ci ha ancora spiegato come pensa di finanziare un progetto da 8,5 milioni dopo essersi lasciato scappare 4 milioni certi.

Il Sindaco non ci ha ancora spiegato come sia possibile definire “scuola di cartone” un edificio del costo di 5 milioni di euro. Non ha ancora spiegato come sia stato possibile non rispettare i tempi del bando.

La commissione potrà approfondire questi aspetti della vicenda e valutare il nuovo progetto.

