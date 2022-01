SARONNO – Boom di iscrizioni al Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno che malgrado la pandemia da coronavirus, che ha necessariamente “rallentato” tutte le attività, ha comunque nel 2021 raggiunto buoni risultati sul fronte della aggregazione.

Sono stati raggiunti i 185 iscritti, come è stato ricordato dai dirigenti del club nel corso del programma sportivo “Match point” di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria. “E’ stato un boom, e noi abbiamo messo in campo tante iniziative, abbiamo sempre cercato coinvolgere i soci anche in mancanza di eventi ufficiali – hanno ricordato i dirigenti – Ci siamo re-inventati ed abbiamo messo in campo iniziative che hanno riscosso molto successo”. Per i prossimi mesi ferve l’attività organizzativa e non mancheranno le interessanti iniziative.

