SARONNO – La città ieri è rimasta senza parole nello scoprire la morte di Francesco Costa 55enne di Cesano Maderno vittima di un’aggressione sabato pomeriggio. L’uomo trovato per strada si è spento lunedì all’ospedale di Legnano.

Da Caronno a Saronno i sindaci scrivono all’Ats per il problema tamponi e green pass.

Falso letturista riesce a farsi aprire la porta da una saronnese ma non riesce a mettere a segno il suo raggiro.

Sessantenne resta chiuso nel cimitero di via Milano, ad aiutarlo la polizia locale.

Dopo la segnalazione di Mazzucotelli su ilSaronno il Comune “libera” la ferma del bus incatenata.

Ladri di biciclette a Cislago.

