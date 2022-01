SARONNO – Incursione notturna alla Fondazione Gianetti la casa di diverse realtà che ha sede in via Marconi a pochi passi dal palazzo comunale di piazza Repubblica. A essere presa di mira la sede del Centro Associazione Regioni D’Italia il sodalizio che propone momenti d’incontro e socialità guidato da Michele Castelli.

Proprio il fondatore si è accorto dell’accaduto quando è andato in sede a preparare un appuntamento. Lo spazio era stato messo a soqquadro con molti danni per il sodalizio. Ma non solo. I ladri sono riusciti a dileguardi con le casse che l’associazione utilizzava per i propri eventi.

L’episodio non ha fermato l’attività del gruppo ma certo l’accaduto lascia molta amarezza.

