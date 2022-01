SARONNO – Iniziata la distribuzione on demand di “Da una corsa in bicicletta” l’ultimo film del regista saronnese Luciano Silighini Garagnani incentrato sulla biografia dell’imprenditore e deputato saronnese Gianfranco Librandi. Chili offre dalla prossima settimana la visione del lungometraggio a pagamento mentre a fine mese Amazon Prime offrirà il film ai propri abbonati annuali. Anche la versione americana del colosso televisivo di Seattle ha acquistato il film che verrà trasmesso coi sottotitoli in lingua inglese e come annunciato dal regista è tutto pronto per il sequel dal titolo “A colpi di pedali”.

“Un titolo che ancora una volta richiama alla bicicletta avrà il secondo capitolo della trilogia sulla figura di Gianfranco Librandi che ho scritto e stiamo realizzando con un successo che sinceramente ci aspettavamo in quanto abbiamo realizzato un ottimo prodotto e questo grazie a uno staff eccezionale partendo da Ivan Brusa, la Quadrio di Milano, gli operatori Tagliabue e D’Anniballe e le musiche di Toti Denaro. Una squadra di professionisti eccezionali” dichiara il regista “dal 24 gennaio saremo ancora sul set e ci divideremo tra Roma e il territorio saronnese. Racconteremo la parte inerente la discesa nel campo politico e di come la visione dell’uomo Librandi si sia concretizzata anche nel successo parlamentare”.

Il film verrà proiettato durante i giorni della Berlinale nel mese di febbraio nella capitale della Germania ed è stato selezionato in molti festival internazionali primi tra tutti quello di New York e quello di Los Angeles.

“Far conoscere ai tedeschi la storia di un grande uomo come Gianfranco è per me un onore ma mi riempie di felicità anche portare il mio film a New York ma sopratutto a Los Angeles con una proiezione in anteprima pochi giorni prima degli Oscar” conclude il regista.

