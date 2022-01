SARONNO – Negli ultimi 7 anni si era occupato di sanità (prima in AREU e poi all’ASST Sette Laghi) ma la passione per la comunicazione politica non si era mai spenta. E così Lucio Bergamaschi, giornalista e comunicatore saronnese, ha colto al balzo l’opportunità di trasferirsi alla Struttura Stampa del Consiglio Regionale di cui fa parte dal 1 gennaio scorso.

“E’ un grande onore e una grande responsabilità – commenta Bergamaschi – far parte di un team di professionisti che lavorano per comunicare nel modo più completo e comprensibile le leggi e i provvedimenti dell’assemblea rappresentativa di 10 milioni di cittadini lombardi. Per me poi che ho mosso i primi passi negli uffici stampa proprio con Piero Bassetti, primo presidente della Regione Lombardia, è stata un’emozione particolare entrare in Palazzo Pirelli da dipendente. Ho una gran voglia di entrare nel vivo e ringrazio i colleghi che mi hanno accolto con affetto e mi stanno aiutando ad impadronirmi delle tecnicalità.”

Bergamaschi, laureato in filosofia, è pubblicista dal 1985 e professionista dal 1991. Dopo il praticantato svolto al quotidiano Avvenire, ha retto l’ufficio stampa della Camera di Commercio di Milano per 8 anni per poi fondare una serie di realtà nel mondo delle agenzie di relazioni pubbliche e della comunicazione integrata. E’ stato per tre mandati consigliere di Assorel, associazione nazionale delle agenzie di RP. Ha lavorato per prestigiose aziende private come Metro, Eptafund e Gewiss e per enti e istituzioni pubbliche di primo livello come il Museo Diocesano di Milano, l’Orchestra Filarmonica della Scala, la Regione Marche, il Comune di Genova e negli ultimi anni Regione Lombardia.

