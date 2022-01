Cartelli di cantiere posizionati male, aziende multate a Cogliate

COGLIATE – Sanzioni per due ditte che stanno operando sul territorio comunale di Cogliate relative alle nome di sicurezza dei cantieri in essere. Si tratta di cartelli specifici temporanei da cantiere mal posizionati o addirittura mancanti. L’operazione è della Polizia Locale. Gli agenti hanno verificato sui cantieri con una serie di sopralluoghi sulla via Piave e la via Fornaci, rilevando l’assenza o l’errato posizionamento della segnaletica di sicurezza dei luoghi di lavoro, tali da procurare una violazione del codice della strada. Le sanzioni sono pari a 866 euro e sono state comminate ad entrambe le ditte operanti sul territorio comunale. Anche questo rientra nei compiti della Polizia Locale, la verifica dei cantieri. Specialmente di quelli che vanno ad interessare porzioni di strada pubblica, con il passaggio di auto che deve essere garantito nella massima sicurezza possibile in ogni situazione di traffico, sia che si tratti di una strada poco frequentata sia che si tratti di una delle principali direttrici del paese.

13012022