SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione in merito al ritiro delle deleghe all’assessore dei Lavori Pubblici Novella Ciceroni.

La conquista del potere e la sua gestione per il bene della comunità sono due obiettivi non sempre allineati. Per questo motivo al ballottaggio di ottobre 2020 decidemmo di sfilarci da un’alleanza dalle indubbie potenzialità elettorali, ma con debolissime possibilità di governo.

Le cose stanno andando come temevamo: la battaglia si consuma a danno dei cittadini e, proprio in un momento (PNRR) in cui servirebbero unità e credibilità, Saronno si presenta divisa e allo sbando.

Noi continueremo come sempre a contribuire dall’esterno con analisi e proposte, in modo costruttivo e pragmatico.

In questi stessi giorni, Azione si affaccia al suo primo congresso e ha da poco annunciato un patto federativo con Più Europa per costruire programmi e alleanze a lungo termine, lungimiranti e capaci di avere un impatto positivo sulla vita delle persone”.