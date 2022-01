SARONNO – “Per comprendere velocemente la situazione in cui versa Saronno basta guardare il riflesso che ci fornisce lo specchio della politica cittadina: consigli comunali in cui il sindaco non parla mai, discussioni infinite all’interno della maggioranza, spaccature nelle votazioni, dimissioni ed espulsioni di assessori. E sono solo 15 mesi dall’insediamento della giunta”

Inizia così la nota della Lega in merito al ritiro delle deleghe all’assessore Novella Ciceroni da parte del sindaco Augusto Airoldi.

“La partecipazione ed il dialogo tanto sbandierati dalla propaganda Airoldi non esistono e l’opacità di qualsiasi scelta è manifesta: nelle decisioni non vengono coinvolti né gli assessori né tutta la maggioranza. L’evidente mancanza di fiducia tra le forze che compongono il variopinto quadro di maggioranza è dettata dal fatto che esiste uno sparuto gruppo di persone abituato a decidere tutto nell’ombra senza coinvolgere nessuno, nemmeno all’interno dell’alleanza alla guida della città. Se non a giochi fatti.

Solo qualche mese fa ha mollato l’assessore Mazzoldi: non veniva coinvolta nelle scelte. Ora viene espulsa l’assessore Ciceroni, scaricandole addosso tutte le responsabilità per la mancata tempistica della scuola Rodari.

Non ci stiamo. Il sindaco Airoldi non creda di prendere in giro i saronnesi. L’attuale primo cittadino è sempre solito autopromuoversi prendendosi tutti i meriti, anche quelli di altri e di passate amministrazioni. Ma è incapace di prendersi le proprie responsabilità e di discutere con la sua maggioranza di progetti e provvedimenti che andranno a determinare la vita Saronnese. Tanto meno è capace di discutere con i cittadini: le riunioni svolte con questi ultimi sono state un flop, una fiera dell’autocelebrazione, facendo come sempre solo vuota propaganda senza discussione.

L’amministrazione degli autoproclamati “responsabili”, sta dimostrando tutta la propria inconsistenza.

Le bugie hanno le gambe corte, e difficilmente possono condurre lontano.

