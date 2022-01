CESANO MADERNO – Era già successo in centri del Saronnese come Gerenzano, il copione riguarda anche le vicine Groane. In una nota l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno fa sapere che Gelsia, che si occupa della raccolta rifiuti in città, “informa i cittadini che oggi, per via delle difficoltà causate dalle numerose assenze per covid tra il personale, si verificheranno variazioni nello svolgimento dei servizi. Gli operatori contano di raccogliere la carta il mattino, per poi proseguire ad oltranza nel pomeriggio con l’umido e il vetro“.

